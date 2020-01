Volkswagen dévoile de nouveaux croquis du futur Caddy

En attendant sa présentation qui aura lieu dans environ un mois, le constructeur allemand dévoile de nouveaux croquis de la nouvelle génération de son utilitaire Volkswagen Caddy. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

A la fin du mois de février prochain, Volkswagen lancera la toute nouvelle génération de son utilitaire Caddy. En attendant, le constructeur allemand continue sa campagne de teasing en dévoilant de nouveaux croquis de cette nouvelle génération.

Sur ces croquis, on découvre un nouveau Caddy adoptant une allure plus dynamique portée par, des traits marqués, des projecteurs LED effilés, un grand toit panoramique en verre et des grandes roues.

Cette cinquième génération du Caddy est annoncée totalement différente puisqu’elle adopte des dimensions revues à la hausse, une panoplie d’aides à la conduite et beaucoup plus de digitalisation.



Rendez-vous fin février pour découvrir le nouveau caddy.