Volkswagen: nomination d’un nouveau patron

Herbert Diess, PDG du groupe Volkswagen va déléguer la présidence de la marque du même nom qu’il occupait pour se concentrer sur la présidence du groupe. C’est Ralf Brandstätter qui prendra les commandes de Volkswagen.

La marque Volkswagen va changer de patron puisque Herbert Diess, PDG du groupe allemand abandonne la présidence de la marque Volkswagen dans le but de se concentrer uniquement sur son poste de PDG de tout le groupe Volkswagen.

« Herbert Diess, qui occupait les deux postes jusqu’ici, obtient ainsi plus d’espace libre pour ses tâches de patron du groupe. L’objectif est une focalisation plus grande sur les tâches respectives à la tête du groupe et de la marque dans cette phase de transformation de l’industrie automobile ». A ainsi annoncé le groupe Volkswagen via un communiqué.

Cette annonce sera effective à partir du 1er juillet prochain, et c’est désormais Ralf Brandstätter jusqu’ici directeur opérationnel de la marque qui prendra les rênes de Volkswagen. Le nouveau directeur de Volkswagen âgé de 51 ans aura comme mission de poursuivre le plan stratégique d’électrification massive de la marque.

« Ralf Brandstätter est l’un des managers les plus expérimentés de l’entreprise. Au cours des deux dernières années, il a déjà dirigé Volkswagen avec succès en tant que COO (chief operating officer ou directeur des opérations) et a joué un rôle clé dans la transformation de la marque. », a ainsi commenté Herbert Diess.