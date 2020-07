Tesla devient la marque automobile la plus chère en bourse

Le géant américain de voitures électriques vient de créer l’événement ce mercredi 1er juillet en devenant l’entreprise automobile la plus chère en bourse détrônant ainsi le japonais Toyota. Tesla vaut désormais 184 milliards d’euros en bourse.

Tesla a créé l’événement ce mercredi 1er juillet en devenant la marque automobile la plus chère en bourse avec une valeur de 184 milliards d’euros. La firme dirigée par Elon Musk détrône ainsi Toyota et pourtant le constructeur japonais vend 28 fois plus de voitures que le géant américain.

Toutefois, comme on le sait la Bourse ne rime pas toujours avec réalité. En effet, si les investisseurs choisissent Tesla c’est parcequ’ils se disent que le constructeur américain va beaucoup se renforcer à l’avenir notamment avec la montée en puissance du segment des véhicules électriques. L’action de Tesla avoisine désormais 1 000 euros.

Selon certains analystes notamment Flavien Neuvy directeur de l’Observatoire Cetelem, l’envolée en bourse de Tesla rapproche la marque des géants du numériques comme Facebook ou Google et non d’un constructeur automobile. Avec une flambée soudaine et rapide du prix de l’action les analystes craignent une bulle boursière favorisée par une surmédiatisation.